Мирра Андреева поднялась в рейтинге WTA, Ига Швёнтек опустилась на три позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде. Лидирует белоруска Арина Соболенко, второй идёт Кори Гауфф из США. Тройку лучших замыкает ещё одна американка — Джессика Пегула. Полька Ига Швёнтек потеряла три позиции и опустилась на пятую строчку. Лучшей теннисисткой России по-прежнему остаётся Мирра Андреева (6).

Рейтинг WTA от 19 мая

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 683 очка.

2 (3). Кори Гауфф (США) — 6863.

3 (4). Джессика Пегула (США) — 6243.

4 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5865.

5 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 5838.

6 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4986.

7 (6). Мэдисон Киз (США) — 4674.

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4368.

9 (9). Эмма Наварро (США) — 3831.

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3641.

11 (11). Диана Шнайдер (Россия) — 3108.

19 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2150.

20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2148.

30 (28). Анна Калинская (Россия) — 1619.

36 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1469.

47 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1187.

51 (52). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1113.

56 (57). Полина Кудерметова (Россия) — 1017.

65 (67). Анна Блинкова (Россия) — 912.

75 (85). Камилла Рахимова (Россия) — 854.