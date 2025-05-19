Турнир АТР-250 в Женеве, 2025 год: расписание игрового дня 19 мая

Сегодня, 19 мая, в Женеве (Швейцария) состоится второй игровой день на турнире категории АТР-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.
Теннис. АТР-250, Женева (Швейцария). Первый круг. Расписание 19 мая (время — мск):
13:30. Себастьян Офнер (Австрия) — Иван Гахов (Россия);
14:00. Кей Нисикори (Япония) — Лёнер Тьен (США);
15:30. Маттео Арнальди (Италия) — Юго Гастон (Франция);
19:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария);
20:30. Мартон Фучович (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия).
Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.