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Турнир АТР-250 в Женеве, 2025 год: расписание игрового дня 19 мая

Сегодня, 19 мая, в Женеве (Швейцария) состоится второй игровой день на турнире категории АТР-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. АТР-250, Женева (Швейцария). Первый круг. Расписание 19 мая (время — мск):

13:30. Себастьян Офнер (Австрия) — Иван Гахов (Россия);

14:00. Кей Нисикори (Япония) — Лёнер Тьен (США);

15:30. Маттео Арнальди (Италия) — Юго Гастон (Франция);

19:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария);

20:30. Мартон Фучович (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия).

Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.