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Медведев, Рублёв, Хачанов сохранили позиции в рейтинге ATP, Алькарас обошёл Зверева

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) обновила рейтинг в одиночном разряде. Российские теннисисты Даниил Медведев (11), Андрей Рублёв (17) и Карен Хачанов (24) сохранили позиции относительно предыдущей публикации рейтинга.

Лидером является итальянец Янник Синнер. Победитель «Мастерса» в Риме (Италия) испанец Карлос Алькарас сместил со второй строчки немца Александра Зверева.

Рейтинг ATP от 19 мая

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 380 очков.

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8850.

3 (2). Александр Зверев (Германия) — 7285.

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4625.

5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4610.

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4080.

7 (15). Каспер Рууд (Норвегия) — 3905.

8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3860.

9 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3635.

10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3440.

11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290…

17 (17). Андрей Рублёв (Россия) — 2540…

24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1910…

73 (77). Роман Сафиуллин (Россия) — 816.