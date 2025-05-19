Медведев, Рублёв, Хачанов сохранили позиции в рейтинге ATP, Алькарас обошёл Зверева

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) обновила рейтинг в одиночном разряде. Российские теннисисты Даниил Медведев (11), Андрей Рублёв (17) и Карен Хачанов (24) сохранили позиции относительно предыдущей публикации рейтинга.
Лидером является итальянец Янник Синнер. Победитель «Мастерса» в Риме (Италия) испанец Карлос Алькарас сместил со второй строчки немца Александра Зверева.
Рейтинг ATP от 19 мая
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 380 очков.
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8850.
3 (2). Александр Зверев (Германия) — 7285.
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4625.
5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4610.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4080.
7 (15). Каспер Рууд (Норвегия) — 3905.
8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3860.
9 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3635.
10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3440.
11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3290…
17 (17). Андрей Рублёв (Россия) — 2540…
24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1910…
73 (77). Роман Сафиуллин (Россия) — 816.