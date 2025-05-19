Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я экспериментировал». Федерер — о любимой одежде для тенниса

«Я экспериментировал». Федерер — о любимой одежде для тенниса
Комментарии

20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, какая одежда наиболее предпочтительна для игры в теннис.

«Честно говоря, в конечном счёте — это поло! Я экспериментировал — и с поло, и с футболками… Всегда старался найти что-то новое в стиле, в фасонах. Но теннис — это спорт для поло. Конечно, бывают футболки без рукавов, футболки с безумными принтами, да, но для игры в теннис это поло. Оно вечно и элегантно», — приводит слова Федерера французский GQ.

Напомним, Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года, сыграв последний матч в паре с испанцем Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против американцев Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока и уступив им со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Материалы по теме
Видео
Фанат Федерера показал Роджеру тату, набитую в его честь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android