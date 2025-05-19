«Я экспериментировал». Федерер — о любимой одежде для тенниса

20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, какая одежда наиболее предпочтительна для игры в теннис.

«Честно говоря, в конечном счёте — это поло! Я экспериментировал — и с поло, и с футболками… Всегда старался найти что-то новое в стиле, в фасонах. Но теннис — это спорт для поло. Конечно, бывают футболки без рукавов, футболки с безумными принтами, да, но для игры в теннис это поло. Оно вечно и элегантно», — приводит слова Федерера французский GQ.

Напомним, Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года, сыграв последний матч в паре с испанцем Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против американцев Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока и уступив им со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.