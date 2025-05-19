Мирра Андреева осталась третьей в Чемпионской гонке WTA, лидирует Соболенко

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Лидирует белорусская теннисистка Арина Соболенко, чемпионка Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз — вторая. 18-летняя россиянка Мирра Андреева замыкает тройку лучших. Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

Чемпионская гонка WTA от 19 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 5120 очков.

2 (2). Мэдисон Киз (США) — 3349.

3 (3). Мирра Андреева (Россия) — 3055.

4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 2878.

5 (6). Кори Гауфф (США) — 2598.

6 (5). Джессика Пегула (США) — 2548.

7 (16). Жасмин Паолини (Италия) — 2230.

8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 1751.

9 (9). Эмма Наварро (США) — 1542.

10 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 1501.

18 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 1124.

25 (23). Анастасия Потапова (Россия) — 778.

31 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 725.

32 (29). Людмила Самсонова (Россия) — 698.

35 (32). Полина Кудерметова (Россия) — 638.

42 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 556.

46 (43). Анна Блинкова (Россия) — 526.

69 (65). Анна Калинская (Россия) — 378.