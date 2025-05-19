Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов поднялся на 11 мест в Чемпионской гонке ATP, Синнер стал вторым, лидирует Алькарас

Хачанов поднялся на 11 мест в Чемпионской гонке ATP, Синнер стал вторым, лидирует Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 38-ю строчку, Даниил Медведев (16) и Андрей Рублёв (23) сохранили позиции.

Лидером является испанец Карлос Алькарас, на второе место поднялся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Тройку лучших замыкает британец Джек Дрейпер. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 19 мая:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 3740 очков.
2 (4). Янник Синнер (Италия) — 2650.
3 (2). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2490.
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 2475.
5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 2025.
6 (12). Лоренцо Музетти (Италия) — 1800.
7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 1785.
8 (9). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1665.
9 (8). Якуб Меншик (Чехия) — 1630.
10 (7). Новак Джокович (Сербия) — 1530.

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1210.
23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 940.
38 (49). Карен Хачанов (Россия) — 610.

Материалы по теме
Медведев, Рублёв, Хачанов сохранили позиции в рейтинге ATP, Алькарас обошёл Зверева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android