Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хачанов поднялся на 11 мест в Чемпионской гонке ATP, Синнер стал вторым, лидирует Алькарас

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Россиянин Карен Хачанов поднялся на 38-ю строчку, Даниил Медведев (16) и Андрей Рублёв (23) сохранили позиции.

Лидером является испанец Карлос Алькарас, на второе место поднялся первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Тройку лучших замыкает британец Джек Дрейпер. Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 19 мая:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 3740 очков.

2 (4). Янник Синнер (Италия) — 2650.

3 (2). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2490.

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 2475.

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 2025.

6 (12). Лоренцо Музетти (Италия) — 1800.

7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 1785.

8 (9). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1665.

9 (8). Якуб Меншик (Чехия) — 1630.

10 (7). Новак Джокович (Сербия) — 1530.

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1210.

23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 940.

38 (49). Карен Хачанов (Россия) — 610.