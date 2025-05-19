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«Беспокоит, что люди пишут такое». Пьетранджели — о том, что он «завидует» Синнеру

«Беспокоит, что люди пишут такое». Пьетранджели — о том, что он «завидует» Синнеру
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Бывший итальянский теннисист и тренер итальянец Никола Пьетранджели отреагировал на критику в свой адрес относительно того, что он завидует успеху первой ракетки мира Янника Синнера.

Итальянские болельщики считают, что 91-летний Пьетранджели зачастую даёт противоречивые комментарии о Яннике и его победах, потому что Синнер перенял его звание самого успешного теннисиста Италии.

«Меня беспокоит, что люди пишут такие вещи, даже не зная меня. Они говорят, что я завидую Яннику. Но как я могу это делать? Он молод, он силён, он этого заслуживает, и я этим горжусь. Ему повезло», — приводит слова Пьетранджели Fanpage.

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