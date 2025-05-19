Серена Уильямс посетила финал Кубка Англии с мужем, который владеет акциями ЖФК «Челси»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс с мужем Алексисом Оганяном посетили финал женского Кубка Англии по футболу между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Матч прошёл в воскресенье, 18 мая, и завершился уверенной победой «Челси» — 3:0.

Американский предприниматель Алексис Оганян является акционером женского футбольного клуба «Челси». В 2024 году он приобрёл 10% акций команды.

Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.