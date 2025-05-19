Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер проводит 50-ю неделю на вершине мирового рейтинга ATP

Янник Синнер проводит 50-ю неделю на вершине мирового рейтинга ATP
Комментарии

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер проводит юбилейную 50-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга. По данному показателю он занимает 13-е место в истории.

Синнер стал пятым игроком в истории, которому удалось достичь 50 подряд недель на вершине после дебюта в качестве первой ракетки мира. Итальянец гарантированно останется первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос» — 2025.

Янник Синнер стал первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос» — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024 а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).

Материалы по теме
Медведев, Рублёв, Хачанов сохранили позиции в рейтинге ATP, Алькарас обошёл Зверева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android