Якуб Меншик стал первым игроком 2005 года рождения, вошедшим в топ-20 рейтинга ATP

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик дебютировал в топ-20 рейтинга ATP, он стал 19-й ракеткой мира. Спортсмен оказался первым в истории игроком 2005 года рождения, который вошёл в список 20 лучших теннисистов мира.

В 2025 году Меншик впервые в карьере выиграл титул на турнире серии «Мастерс». Якуб победил в Майами (США), в финале обыграв 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 7:6.

На «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Меншик дошёл до четвертьфинала, в Риме (Италия) проиграл на стадии четвёртого круга. Лучшим выступлением Якуба Меншика на турнирах «Большого шлема» является выход в третий круг нескольких мэйджоров.