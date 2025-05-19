«Он — лучший игрок на грунте в последние два года». Роддик — об Алькарасе

Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился мнением о игре испанца Карлоса Алькараса на грунте в сезоне-2025.

«Что любопытно — когда смотришь на статистику Алькараса, в разные моменты года начинаешь волноваться за него. Возможно, после Australian Open или после поражения от Гоффена в Майами мы начали задаваться вопросами. А потом смотришь на статистику: он побеждает в шести матчах на каждый проигранный — и задумываешься о том, с каким уровнем его вообще сравнивать?

Я не думаю, что когда-либо стоял вопрос о его форме при игре на грунте — он доказал, что является лучшим грунтовым игроком в мире за последние два года. Вся проблема — только в здоровье», — сказал Роддик в интервью Tennis Channel.

В грунтовом сезоне-2025 Карлос Алькарас стал победителем двух «Мастерсов» — в Монте-Карло и в Риме, а также дошёл до финала турнира АТР-500 в Барселоне.