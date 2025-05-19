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Тренер Мирры Андреевой оценила шансы россиянки выиграть Турнир Большого шлема

«Почему бы и нет?» Мартинес — о перспективе победы Андреевой на турнире «Большого шлема»
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Кончита Мартинес, тренер шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, высказалась о возможности подопечной одержать победу на турнире «Большого шлема».

— Является ли следующим шагом для вашей ученицы победа на турнире «Большого шлема»?
— У неё сейчас лучший момент, она уже обыгрывала топовых игроков мира. Победа на турнире «Большого шлема» никогда не бывает лёгкой задачей, но при усердной работе, небольшой удаче с жеребьёвкой и большой концентрации… почему бы и нет? Она амбициозна, хочет совершенствоваться. Всё, что я предлагаю, от питания до физической и психологической подготовки, она готова выполнять по-своему, — приводит слова Мартинес SuperTennis.

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