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Мартинес назвала преимущество Мирры Андреевой по сравнению с её бывшими подопечными

Мартинес назвала преимущество Мирры Андреевой по сравнению с её бывшими подопечными
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Кончита Мартинес рассказала, какие отличия есть в работе с 18-летней россиянкой Миррой Андреевой по сравнению с её бывшими подопечными, экс первыми ракетками мира чешкой Каролиной Плишковой и испанкой Гарбинье Мугурусой.

— Как возникли прекрасные отношения с Миррой?
— Мы сразу хорошо поладили. Я увидела её в академии, где она тренировалась, и с самого начала у нас возникло определённое чувство. У нас очень похожее чувство юмора, и мы можем наслаждаться компанией друг друга. Приятно так работать, я благодарна за эту гармонию с ней.

— Какие отличия вы обнаружили по сравнению с Плишковой и Мугурусой, которых вы тренировали ранее?
— Разница в том, что Мирра очень молода и у неё вся жизнь впереди. Когда тренируешь кого-то постарше, сложнее что-то изменить. Хотя моя философия остаётся прежней: мы живём, чтобы учиться. Я сама каждый день узнаю что-то новое и пытаюсь понять, как я могу это применить, — приводит слова Мартинес SuperTennis.

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