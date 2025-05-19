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«Совсем другая энергетика». Алькарас – об особенностях матчей с Синнером

«Совсем другая энергетика». Алькарас – об особенностях матчей с Синнером
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о сравнении его противостояний с итальянцем Янником Синнером с матчами между легендами тенниса испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.

«Я чувствую, что люди оказывают слишком много, скажем так, давления, в некотором смысле, на нас обоих, когда мы выходим играть друг против друга. Я не скажу, что ощущаю себя так, как когда играли Рафа и Роджер, но, всё же, чувствую, что между нами царит совсем другая энергетика, не такая, как в матчах с другими соперниками», – сказал Алькарас на пресс-конференции после финального матча «Мастерса» в Риме.

Карлос Алькарас одержал победу на турнире в Риме, обыграв в финале Янника Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Этот титул стал для испанца 19-м в карьере.

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