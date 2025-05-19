Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2025

Жеребьёвка основных сеток «Ролан Гаррос» — 2025 в женском и мужском одиночном разрядах состоится в четверг, 22 мая. Начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

Действующими чемпионами «Ролан Гаррос» являются полька Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас. В прошлогодних финалах Швёнтек разгромила итальянку Жасмин Паолини (6:2, 6:1), Алькарас победил немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

«Ролан Гаррос» — 2025 состоится с 25 мая по 8 июня. Сегодня, 19 мая, стартовали матчи квалификационных сеток, в которых заявлены восемь российских теннисистов — двое мужчин и шесть женщин.