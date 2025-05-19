Иван Гахов разгромно проиграл Офнеру в первом круге турнира в Женеве
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265-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов не смог выйти во второй круг на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). На старте соревнований он потерпел поражение от австрийца Себастьяна Офнера (128-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 2:6. Отметим, что оба игрока преодолели квалификацию.
Женева. 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 13:35 МСК
128
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
265
Иван Гахов
И. Гахов
Продолжительность матча составила 54 минуты. За это время Гахов выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Офнера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Во втором круге турнира в Женеве Себастьян Офнер встретится с представителем Португалии Нуну Боржешем.
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