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Иван Гахов разгромно проиграл Офнеру в первом круге турнира в Женеве

Иван Гахов разгромно проиграл Офнеру в первом круге турнира в Женеве
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265-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов не смог выйти во второй круг на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). На старте соревнований он потерпел поражение от австрийца Себастьяна Офнера (128-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 2:6. Отметим, что оба игрока преодолели квалификацию.

Женева. 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 13:35 МСК
Себастьян Офнер
128
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Иван Гахов
265
Россия
Иван Гахов
И. Гахов

Продолжительность матча составила 54 минуты. За это время Гахов выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Офнера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге турнира в Женеве Себастьян Офнер встретится с представителем Португалии Нуну Боржешем.

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