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Джим Курье высказался о преимуществах Алькараса над Синнером перед стартом «Ролан Гаррос»

Джим Курье высказался о преимуществах Алькараса над Синнером перед стартом «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье высказался о том, какие преимущества есть у Карлоса Алькараса перед итальянцем Янником Синнером в преддверии старта «Ролан Гаррос» — 2025.

«Алькарас умеет застать Синнера врасплох, когда тот расслаблен и не готов. Он делает то, на что не решается ни один другой теннисист, и при этом отлично играет у сетки, исполняя акробатические удары. У него есть все составляющие для успеха.

Алькарас выиграл последние четыре матча у Синнера — соперника, к которому мало кто может приблизиться. Это даёт ему отличное преимущество перед «Ролан Гаррос». Победа в Монте-Карло, выход в финал в Барселоне и теперь ещё один титул в Риме — для Карлоса это идеальный расклад», — сказал Курье в эфире канала Tennis Channel.

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня в Париже.

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