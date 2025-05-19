Мария Тимофеева проиграла Энн Ли в первом круге турнира WTA-250 в Рабате

259-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева потерпела поражение в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко). Она проиграла американке Энн Ли (57-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 2:6. Россиянка попала в основную сетку как лаки-лузер.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Тимофеева не выполнила подач навылет и не допустила двойных ошибок, при этом реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Ли три эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира в Рабате Ли сыграет с победительницей матча Хейли Баптист (США) — Камилла Розателло (Италия).