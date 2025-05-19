Мария Тимофеева проиграла Энн Ли в первом круге турнира WTA-250 в Рабате
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259-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева потерпела поражение в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко). Она проиграла американке Энн Ли (57-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 2:6. Россиянка попала в основную сетку как лаки-лузер.
Рабат. 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 13:05 МСК
57
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
259
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Тимофеева не выполнила подач навылет и не допустила двойных ошибок, при этом реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Ли три эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Во втором круге турнира в Рабате Ли сыграет с победительницей матча Хейли Баптист (США) — Камилла Розателло (Италия).
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