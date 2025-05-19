Алькарас рассказал о тактике, которой придерживался в финале турнира в Риме

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, насколько повлияло физическое состояние итальянца Янника Синнера на тактику финальной игры «Мастерса» в Риме. Алькарас одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
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«Я смотрел игры Янника на протяжении всего турнира и слышал, что он испытывает некоторые физические трудности в последних матчах, есть определённые проблемы со здоровьем. Поэтому старался показать ему, что будет очень-очень сложно вести хорошие розыгрыши. Тактически я должен готовился к долгим розыгрышам и продолжительному матчу, и думаю, что это мне очень помогло», — сказал Алькарас в эфире Sky Sports после финального матча в Риме.
Для Карлоса Алькараса титул в Риме стал 19-м в карьере и третьим — в сезоне. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.
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