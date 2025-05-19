Андрей Рублёв вышел во второй круг на турнире в Гамбурге, обыграв Джумхура
Поделиться
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В первом круге он одержал победу над Дамиром Джумхуром (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Гамбург (м). 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 14:40 МСК
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
69
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Рублёв выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Джумхура два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге турнира в Гамбурге Андрей Рублёв сразится с победителем матча между двумя немецкими теннисистами, в котором встретятся Ян-Леннард Штруфф и Юстин Энгель.
Комментарии
- 19 мая 2025
-
17:15
-
17:12
-
16:44
-
16:24
-
16:09
-
15:07
-
14:42
-
14:37
-
14:32
-
14:13
-
13:41
-
13:31
-
13:10
-
12:52
-
12:40
-
11:33
-
11:16
-
10:55
-
10:41
-
10:17
-
09:49
-
09:43
-
09:38
-
09:25
-
09:24
-
08:30
-
00:52
-
00:52
-
00:42
-
00:21
- 18 мая 2025
-
23:52
-
23:37
-
23:35
-
23:17
-
22:59