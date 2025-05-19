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Андрей Рублёв вышел во второй круг на турнире в Гамбурге, обыграв Джумхура

Андрей Рублёв вышел во второй круг на турнире в Гамбурге, обыграв Джумхура
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17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В первом круге он одержал победу над Дамиром Джумхуром (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Гамбург (м). 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 14:40 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Дамир Джумхур
69
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Рублёв выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Джумхура два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Гамбурге Андрей Рублёв сразится с победителем матча между двумя немецкими теннисистами, в котором встретятся Ян-Леннард Штруфф и Юстин Энгель.

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