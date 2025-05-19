Андрей Рублёв вышел во второй круг на турнире в Гамбурге, обыграв Джумхура

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В первом круге он одержал победу над Дамиром Джумхуром (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Рублёв выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Джумхура два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Гамбурге Андрей Рублёв сразится с победителем матча между двумя немецкими теннисистами, в котором встретятся Ян-Леннард Штруфф и Юстин Энгель.