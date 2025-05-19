«В целом отличный турнир». Янник Синнер опубликовал пост после «Мастерса» в Риме

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост на личной странице в социальных сетях по итогам «Мастерса» в Риме (Италия). Напомним, Синнер дошёл до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7, 1:6.

«Не на такой результат мы надеялись, но я благодарен за вчерашний матч. В целом для меня был отличный турнир. Спасибо всем, кто за меня болел как на трибунах, так и дома. Ваша поддержка значит очень многое. Поздравляю Карлоса и его команду с отличным выступлением. СПАСИБО, Рим, до скорой встречи», — написал Синнер.