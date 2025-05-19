В Белграде открыли корт имени Новака Джоковича при поддержке Lacoste

В Белграде (Сербия) был открыт корт, названный именем 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича. Строительство корта было осуществлено при содействии Lacoste, экипировочного спонсора спортсмена.

Фото: Novak Djokovic Foundation

На церемонии открытия корта присутствовали сам Новак, его жена Елена и многочисленные гости. Фотографии с мероприятия опубликовал аккаунт благотворительного фонда Джоковича.

Фото: Novak Djokovic Foundation

Фото: Novak Djokovic Foundation

На этой неделе Новак Джокович принимает участие на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Он посеян на соревнованиях под вторым номером. Во втором круге он сразится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Зизу Бергс (Бельгия).