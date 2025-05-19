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Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
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Российская теннисистка 146-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификационного раунда «Ролан Гаррос» — 2025. В стартовом матче предварительного этапа она в двух сетах победила 182-ю ракетку мира японку Киоку Окамуру — 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 15:45 МСК
Оксана Селехметьева
146
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Киока Окамура
182
Япония
Киока Окамура
К. Окамура

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Селехметьева выполнила три эйса, реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных (36%) и допустила восемь двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести (17%).

Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025 Селехметьева сразится с Антонией Ружич из Хорватии, занимающей 104-ю строчку рейтинга WTA.

Турнирная сетка квалификационного раунда «Ролан Гаррос» — 2025
Календарь квалификационного раунда «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
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