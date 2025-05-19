Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
Поделиться
Российская теннисистка 146-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификационного раунда «Ролан Гаррос» — 2025. В стартовом матче предварительного этапа она в двух сетах победила 182-ю ракетку мира японку Киоку Окамуру — 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 15:45 МСК
146
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
182
Киока Окамура
К. Окамура
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Селехметьева выполнила три эйса, реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных (36%) и допустила восемь двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести (17%).
Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025 Селехметьева сразится с Антонией Ружич из Хорватии, занимающей 104-ю строчку рейтинга WTA.
Комментарии
- 19 мая 2025
-
18:44
-
18:20
-
18:19
-
18:16
-
17:45
-
17:32
-
17:15
-
17:12
-
16:44
-
16:24
-
16:09
-
15:07
-
14:42
-
14:37
-
14:32
-
14:13
-
13:41
-
13:31
-
13:10
-
12:52
-
12:40
-
11:33
-
11:16
-
10:55
-
10:41
-
10:17
-
09:49
-
09:43
-
09:38
-
09:25
-
09:24
-
08:30
-
00:52
-
00:52
-
00:42