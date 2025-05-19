Рублёв: моя уверенность не зависит от результатов. Интересное время сейчас

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что падение в мировом рейтинге не понизило его уверенность в себе.

«Мой уровень уверенности, на самом деле, сейчас, как бы это странно ни звучало, находится на достаточно хорошем уровне. Возможно, в результатах это так не выглядит, но, слава богу, я понял, что уверенность не зависит от результатов. Сейчас я стал её находить в себе.

Поэтому, наверное, какое-то интересное время сейчас, потому что происходит переход. И поскольку у меня нет опыта, я никогда в таком не был, то переход для меня неизвестный, в неизвестность – но уверенность есть», — сказал Рублёв в телеграм-канале «Больше!»