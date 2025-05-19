Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв: моя уверенность не зависит от результатов. Интересное время сейчас

Рублёв: моя уверенность не зависит от результатов. Интересное время сейчас
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что падение в мировом рейтинге не понизило его уверенность в себе.

«Мой уровень уверенности, на самом деле, сейчас, как бы это странно ни звучало, находится на достаточно хорошем уровне. Возможно, в результатах это так не выглядит, но, слава богу, я понял, что уверенность не зависит от результатов. Сейчас я стал её находить в себе.

Поэтому, наверное, какое-то интересное время сейчас, потому что происходит переход. И поскольку у меня нет опыта, я никогда в таком не был, то переход для меня неизвестный, в неизвестность – но уверенность есть», — сказал Рублёв в телеграм-канале «Больше!»

Материалы по теме
Удачный старт Рублёва в Гамбурге! Андрей — лидер тура по победным матчам на ATP-500
Удачный старт Рублёва в Гамбурге! Андрей — лидер тура по победным матчам на ATP-500
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android