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Ник Кирьос перед «Ролан Гаррос» — 2025 продаёт особняк за $ 1,8 млн

Ник Кирьос перед «Ролан Гаррос» — 2025 продаёт особняк за $ 1,8 млн
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025 продаёт пентхаус в Сиднее вместе со всеми удобствами. Об этом сообщает The Senior.

Двухэтажный особняк в Кенсингтоне, расположенный по адресу 802A/260 Анзак-Парейд, выставлен на продажу по ориентировочной цене $ 1,8 млн, однако Кирьос готов рассмотреть предложения до запланированного на 14 июня аукциона. В доме есть три спальни, две ванные комнаты, два парковочных места и кладовая, а также терраса с видом на север, с которой открывается впечатляющий вид.

По информации источника, семья Кирьоса решила переехать в квартиру в Сиднее, которую они купили в 2022 году за $ 1,6 млн и в которую вложили около $ 100 тыс.

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