«Не было сил жаловаться». Рублёв прокомментировал успешный старт на турнире в Гамбурге

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал успешный старт на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В первом круге россиянин одержал победу над Дамиром Джумхуром (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

– Андрей, поздравляю! Думаю, стоит отметить, что ты завершил матч выходом к сетке. Это, должно быть, доставило тебе особое удовольствие. Как ты можешь оценить свою игру сегодня?

– Это было нелегко. Я чувствую себя не очень хорошо, поэтому приходилось немного и бороться с собой. Но я рад, что всё-таки сумел выиграть этот матч, доволен, что смог показать борьбу. В конце концов, самое главное – это то, что мне удалось победить. Посмотрим, что будет дальше.

– Второй сет показался более напряжённым. Но ты был очень спокоен, сохраняя внутренний пыл. Как ты находил этот баланс?

– Я не знаю, сегодня у меня совсем не было энергии, сил. Наверное, поэтому и казалось, что я спокоен (улыбается). У меня совсем не было энергии на то, чтобы жаловаться и так далее. Поэтому я смог сохранять спокойствие на протяжении всего поединка, — сказал Рублёв в интервью на корте.