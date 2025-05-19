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Жасмин Паолини встретилась с президентом Италии после двух титулов в Риме

Жасмин Паолини встретилась с президентом Италии после двух титулов в Риме
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Четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини встретилась с президентом Италии Серджо Маттареллой после победы на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме. Теннисистка и глава итальянской республики сделали совместное фото с трофеем, завоёванным Паолини.

Фото: Скриншот

Паолини в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани также стала победительницами соревнований в парном разряде турнира в Риме. В финале итальянки обыграли россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс (6:4, 7:5).

Жасмин Паолини оказалась шестой теннисисткой в истории Открытой эры и первой представительницей Италии с 1985 года, которая победила в одиночном и парном разрядах на турнире в Риме (Италия) в один год. В XXI веке это произошло впервые.

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