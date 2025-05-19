Калинская пробилась во второй круг турнира в Страсбурге, где сразится с Пегулой

30-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.

В матче первого круга Калинская со счётом 6:2, 4:6, 6:3 обыграла 66-ю ракетку мира из США Кэролайн Доулхайд (Q).

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Калинская ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Доулхайд два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Калинской в Страсбурге станет третья ракетка мира американка Джессика Пегула (1).