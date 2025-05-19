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Зверев не без проблем вышел во второй круг турнира в Гамбурге, где его ожидает Мюллер

Зверев не без проблем вышел во второй круг турнира в Гамбурге, где его ожидает Мюллер
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Гамбург (м). 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 16:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 5
         
Александр Ковачевич
80
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

В матче первого круга Зверев (1/WC) со счётом 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 80-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича (Q).

Встреча Зверева с Ковачевичем продлилась 1 час и 36 минут. В её рамках Зверев семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ковачевича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Зверева в Гамбурге станет 40-я ракетка мира из Франции Александр Мюллер.

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