Зверев не без проблем вышел во второй круг турнира в Гамбурге, где его ожидает Мюллер

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче первого круга Зверев (1/WC) со счётом 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 80-ю ракетку мира из США Александра Ковачевича (Q).

Встреча Зверева с Ковачевичем продлилась 1 час и 36 минут. В её рамках Зверев семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ковачевича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Зверева в Гамбурге станет 40-я ракетка мира из Франции Александр Мюллер.