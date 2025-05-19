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Ига Швёнтек проголосовала на выборах президента Польши

Ига Швёнтек проголосовала на выборах президента Польши
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек проголосовала на выборах президента Польши. В 1-м туре участвуют 13 кандидатов. По предварительным подсчётам, Рафал Тшасковский имеет небольшое преимущество, но всё решится во 2-м туре.

Фото: Из личного архива Иги швёнтек

Швёнтек разместила фото с выборов на своей странице в социальных сетях, подписав его: «Важно».

Напомним, на прошедшем турнире WTA-1000 в Риме Ига не смогла защитить титул, уступив американке Даниэль Коллинз в третьем круге — 1:6, 5:7.

23-летняя Швёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Всего на её счету четыре титула на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023, 2024).

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