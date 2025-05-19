Татьяна Прозорова проиграла белоруске Саснович на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка 107-я ракетка мира Александра Саснович в двух сетах одолела россиянку Татьяну Прозорову (162-й номер рейтинга WTA) в первом круге квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции — 2025. Игра закончилась со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Саснович ни разу не подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных (75%) и допустила одну двойную ошибку. Прозорова выполнила два эйса, сделала четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи (43%).

Ранее российская теннисистка 146-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв японку Киоку Окамуру — 6:3, 6:2.