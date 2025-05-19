Татьяна Прозорова проиграла белоруске Саснович на старте квалификации «Ролан Гаррос»
Поделиться
Белорусская теннисистка 107-я ракетка мира Александра Саснович в двух сетах одолела россиянку Татьяну Прозорову (162-й номер рейтинга WTA) в первом круге квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции — 2025. Игра закончилась со счётом 6:4, 6:3.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 17:25 МСК
107
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
162
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Саснович ни разу не подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных (75%) и допустила одну двойную ошибку. Прозорова выполнила два эйса, сделала четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи (43%).
Ранее российская теннисистка 146-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв японку Киоку Окамуру — 6:3, 6:2.
Комментарии
- 19 мая 2025
-
20:14
-
20:12
-
20:01
-
19:37
-
19:35
-
19:23
-
19:03
-
19:02
-
18:47
-
18:44
-
18:20
-
18:19
-
18:16
-
17:45
-
17:32
-
17:15
-
17:12
-
16:44
-
16:24
-
16:09
-
15:07
-
14:42
-
14:37
-
14:32
-
14:13
-
13:41
-
13:31
-
13:10
-
12:52
-
12:40
-
11:33
-
11:16
-
10:55
-
10:41
-
10:17