Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Татьяна Прозорова проиграла белоруске Саснович на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Татьяна Прозорова проиграла белоруске Саснович на старте квалификации «Ролан Гаррос»
Комментарии

Белорусская теннисистка 107-я ракетка мира Александра Саснович в двух сетах одолела россиянку Татьяну Прозорову (162-й номер рейтинга WTA) в первом круге квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции — 2025. Игра закончилась со счётом 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 17:25 МСК
Александра Саснович
107
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Татьяна Прозорова
162
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Саснович ни разу не подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных (75%) и допустила одну двойную ошибку. Прозорова выполнила два эйса, сделала четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи (43%).

Ранее российская теннисистка 146-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв японку Киоку Окамуру — 6:3, 6:2.

Турнирная сетка квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
Календарь квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android