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«Не стоит меня недооценивать». Остапенко поделилась настроем на «Ролан Гаррос» — 2025

«Не стоит меня недооценивать». Остапенко поделилась настроем на «Ролан Гаррос» — 2025
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21-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала, считает ли себя одним из фаворитов грядущего «Ролан Гаррос» — 2025 (у женщин пройдёт с 25 мая по 7 июня). Остапенко выигрывала грунтовый турнир «Большого шлема» в 2017 году.

«Как я уже говорила, не стоит меня недооценивать. Думаю, дело не только в рейтинге. А скорее всего, в том, над чем мне нужно работать, над чем я работала, в том числе в последние несколько месяцев.

Конечно, я уверена в себе. Всегда знала, что могу хорошо играть на грунтовом покрытии, знаю, как на нём двигаться и скользить. Мне просто нужно сосредоточиться на том, что я должна делать.

Честно говоря, я хотела, чтобы сезон на харде закончился поскорее, потому что, честно говоря, он мне не очень нравится. Турниры на Ближнем Востоке — просто фантастические. Индиан-Уэллс был отличным турниром. Майами — не один из моих любимых турниров, поэтому я хотела, чтобы он закончился скорее, особенно потому, что я не так уж хорошо играла там. В Чарльстоне я провела хороший турнир, выиграла парный разряд, обрела уверенность», — приводит слова Остапенко пресс-служба грунтового мэйджора.

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