«Семья растёт». 23-летний Лоренцо Музетти вновь готовится стать отцом

Восьмая ракетка мира, 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти сообщил, что во второй раз готовится стать отцом. Его возлюбленная Вероника Конфалоньери снова ждёт ребёнка.

Напомним, в прошлом году у Музетти родился сын, которого назвали Людовико.

«Наша семья растёт», — подписал милое фото Музетти.

Фото: из личного архива Лоренцо Музетти

Нельзя не отметить, что Музетти проводит выдающийся сезон-2025 на грунте: на «Мастерсе» в Монте-Карло Лоренцо дошёл до финала, где в трёх сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, далее стал полуфиналистом «тысячника» в Мадриде, а на прошедшем турнире в Риме тоже дошёл до полуфинала, где снова уступил будущему чемпиону Алькарасу.