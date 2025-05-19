Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Семья растёт». 23-летний Лоренцо Музетти вновь готовится стать отцом

«Семья растёт». 23-летний Лоренцо Музетти вновь готовится стать отцом
Комментарии

Восьмая ракетка мира, 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти сообщил, что во второй раз готовится стать отцом. Его возлюбленная Вероника Конфалоньери снова ждёт ребёнка.

Напомним, в прошлом году у Музетти родился сын, которого назвали Людовико.

«Наша семья растёт», — подписал милое фото Музетти.

Фото: из личного архива Лоренцо Музетти

Нельзя не отметить, что Музетти проводит выдающийся сезон-2025 на грунте: на «Мастерсе» в Монте-Карло Лоренцо дошёл до финала, где в трёх сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, далее стал полуфиналистом «тысячника» в Мадриде, а на прошедшем турнире в Риме тоже дошёл до полуфинала, где снова уступил будущему чемпиону Алькарасу.

Материалы по теме
В Риме — новый чемпион, и это не итальянец! Алькарас прервал серию Синнера из 26 побед
В Риме — новый чемпион, и это не итальянец! Алькарас прервал серию Синнера из 26 побед
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android