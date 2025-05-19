Павел Котов уступил теннисисту из Ливана в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

146-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти в полуфинал квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге предварительного этапа он проиграл ливанцу Беньямину Хассану (6:7 (3:7), 5:7), занимающему 221-ю строчку рейтинга ATP.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. Котов пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника семь эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Ранее российская теннисистка 146-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, одолев японку Киоку Окамуру — 6:3, 6:2.