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Павел Котов уступил теннисисту из Ливана в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

Павел Котов уступил теннисисту из Ливана в первом круге квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
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146-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти в полуфинал квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге предварительного этапа он проиграл ливанцу Беньямину Хассану (6:7 (3:7), 5:7), занимающему 221-ю строчку рейтинга ATP.

Ролан Гаррос — квалификация (м). 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
Беньямин Хассан
221
Ливан
Беньямин Хассан
Б. Хассан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 3 		5
         
Павел Котов
146
Россия
Павел Котов
П. Котов

Матч продолжался 2 часа 12 минут. Котов пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника семь эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Ранее российская теннисистка 146-я ракетка мира Оксана Селехметьева вышла во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, одолев японку Киоку Окамуру — 6:3, 6:2.

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