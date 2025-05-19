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Коллинз в трёх сетах обыграла Кенин и вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Коллинз в трёх сетах обыграла Кенин и вышла во второй круг турнира в Страсбурге
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Бывшая шестая ракетка мира (ныне 47-я) американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.

Страсбург. 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 17:10 МСК
Даниэль Коллинз
46
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
1 		6 2
         
Софья Кенин
31
США
Софья Кенин
С. Кенин

В стартовом матче Коллинз со счётом 6:1, 1:6, 6:2 обыграла победительницу Australian Open – 2020, 31-ю ракетку мира соотечественницу Софью Кенин.

Встреча Коллинз с Кенин продлилась 1 час и 40 минут. В её рамках Даниэль девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Софьи восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Коллинз в Страсбурге станет победительница матча Эмма Радукану (Великобритания, WC) – Дарья Касаткина (Австралия, 6).

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