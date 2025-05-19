«Серена в этом плане лучшая». Остапенко назвала черту, которая ей нравится в людях

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 21-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко призналась, что ей скучно смотреть на спортсменов, которые держат эмоции в себе.

«В спорте мне всегда нравились эмоциональные люди, люди, которые всегда показывают, делятся своими эмоциями. Мне не очень нравятся люди, которые просто ходят и не проявляют особых эмоций. Мне очень скучно смотреть на таких людей в спорте. Так что на корте я себя не сдерживаю. И, думаю, людям это тоже во мне нравится», — приводит слова Остапенко пресс-служба «Ролан Гаррос».

Также Остапенко ответила, какой спортсменкой она больше всего восхищается за умение открыто проявлять эмоции.

«Думаю, в этом плане Серена [Уильямс] лучшая. В ней столько эмоций – и мне это очень нравится», — призналась Остапенко.