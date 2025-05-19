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Стало известно, когда Янник Синнер приступит к тренировкам на «Ролан Гаррос»

Стало известно, когда Янник Синнер приступит к тренировкам на «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер начнёт тренироваться на кортах «Ролан Гаррос» уже в среду, 21 мая, сообщает итальянский Sky Sport.

В воскресенье, 18 мая, Синнер сыграл в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где со счётом 6:7 (5:7), 1:6 уступил действующему чемпиону «Ролан Гаррос» испанцу Карлосу Алькарасу. Нельзя не отметить, что турнир в Риме стал для Синнера первым после дисквалификации.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая.

«Ролан Гаррос» — 2025 у мужчин пройдёт с 25 мая по 8 июня.

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