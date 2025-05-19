Стало известно, когда Янник Синнер приступит к тренировкам на «Ролан Гаррос»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер начнёт тренироваться на кортах «Ролан Гаррос» уже в среду, 21 мая, сообщает итальянский Sky Sport.

В воскресенье, 18 мая, Синнер сыграл в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), где со счётом 6:7 (5:7), 1:6 уступил действующему чемпиону «Ролан Гаррос» испанцу Карлосу Алькарасу. Нельзя не отметить, что турнир в Риме стал для Синнера первым после дисквалификации.

15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая.

«Ролан Гаррос» — 2025 у мужчин пройдёт с 25 мая по 8 июня.