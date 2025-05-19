Павел Котов проиграл шесть матчей подряд

146-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов продлил безвыигрышную серию до шести матчей. Сегодня, 19 мая, он уступил ливанцу Беньямину Хассану (6:7 (3:7), 5:7) в первом круге квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции — 2025.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. Котов пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника семь эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Последний раз Котов побеждал 9 апреля 2025 года. В матче второго круга грунтового «челленджера» в Мадриде он в трёх сетах одолел испанского теннисиста Алехандро Моро Каньяса (6:4, 5:7, 7:5).