Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Страсбурге, где встретится с Эммой Наварро
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65-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.
Страсбург. 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 18:35 МСК
25
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
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|7
65
Анна Блинкова
А. Блинкова
В первом круге Блинкова (Q) со счётом 6:3, 7:5 обыграла 25-ю ракетку мира польку Магдалену Френх.
Встреча Блинковой с Френх продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Анна ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Магдалены четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Блинковой в Страсбурге станет девятая ракетка мира из США Эмма Наварро (2).
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