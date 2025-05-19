Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану уверенно обыграла Дарью Касаткину на старте турнира в Страсбурге

Эмма Радукану уверенно обыграла Дарью Касаткину на старте турнира в Страсбурге
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка US Open – 2021, 43-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.

Страсбург. 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 19:10 МСК
Эмма Радукану
43
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

В первом круге Радукану (WC) со счётом 6:1, 6:3 обыграла 17-ю ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину (6), ныне представляющую Австралию.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Радукану ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Касаткиной ни одного эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Нельзя не отметить, что Касаткина не взяла ни гейма на своей подаче в прошедшем матче с Радукану.

Следующей соперницей Радукану в Страсбурге станет 46-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз.

Сетка турнира в Страсбурге (2025)
Материалы по теме
Удачный старт Рублёва в Гамбурге! Андрей — лидер тура по победным матчам на ATP-500
Удачный старт Рублёва в Гамбурге! Андрей — лидер тура по победным матчам на ATP-500
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android