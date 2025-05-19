Эмма Радукану уверенно обыграла Дарью Касаткину на старте турнира в Страсбурге

Чемпионка US Open – 2021, 43-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.

В первом круге Радукану (WC) со счётом 6:1, 6:3 обыграла 17-ю ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину (6), ныне представляющую Австралию.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Радукану ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Касаткиной ни одного эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Нельзя не отметить, что Касаткина не взяла ни гейма на своей подаче в прошедшем матче с Радукану.

Следующей соперницей Радукану в Страсбурге станет 46-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз.