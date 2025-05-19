Эмма Радукану уверенно обыграла Дарью Касаткину на старте турнира в Страсбурге

Чемпионка US Open – 2021, 43-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция), призовой фонд которого составляет € 925 661.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
В первом круге Радукану (WC) со счётом 6:1, 6:3 обыграла 17-ю ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину (6), ныне представляющую Австралию.
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Радукану ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Касаткиной ни одного эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Нельзя не отметить, что Касаткина не взяла ни гейма на своей подаче в прошедшем матче с Радукану.
Следующей соперницей Радукану в Страсбурге станет 46-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз.
- 19 мая 2025
-
21:36
-
21:13
-
20:47
-
20:42
-
20:31
-
20:14
-
20:12
-
20:01
-
19:37
-
19:35
-
19:23
-
19:03
-
19:02
-
18:47
-
18:44
-
18:20
-
18:19
-
18:16
-
17:45
-
17:32
-
17:15
-
17:12
-
16:44
-
16:24
-
16:09
-
15:07
-
14:42
-
14:37
-
14:32
-
14:13
-
13:41
-
13:31
-
13:10
-
12:52
-
12:40