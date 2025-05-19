Дарья Касаткина в матче с Радукану не выиграла ни одного гейма на своей подаче

17-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина, ныне представляющая Австралию, ни разу не взяла свою подачу в матче с британкой Эммой Радукану в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Игра закончилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу 43-й ракетки мира Радукану.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Обе теннисистки ни разу не подали навылет. Касаткина допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету британки три эйса и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Радукану в Страсбурге станет 46-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз.