Дарья Касаткина в матче с Радукану не выиграла ни одного гейма на своей подаче
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17-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина, ныне представляющая Австралию, ни разу не взяла свою подачу в матче с британкой Эммой Радукану в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Игра закончилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу 43-й ракетки мира Радукану.
Страсбург. 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 19:10 МСК
43
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
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17
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Обе теннисистки ни разу не подали навылет. Касаткина допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету британки три эйса и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Радукану в Страсбурге станет 46-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз.
Комментарии
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