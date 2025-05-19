Кэхилл — о выступлении Синнера в Риме: превосходить ожидания стало для Янника нормой

Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, а ныне работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, опубликовал в социальных сетях пост по итогам выступления своего подопечного на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Спасибо Риму. Поздравляю Карлоса Алькараса и его команду. Замечательное выступление. Две фантастические недели в Италии для всех нас. Браво, Янник. Превосходить ожидания стало твоей нормой, что, на самом деле, далеко от нормы. Париж – наш следующий шаг», — написал Кэхилл.

Напомним, в воскресенье, 18 мая, Синнер сыграл в финале «Мастерса» в Риме, где со счётом 6:7 (5:7), 1:6 уступил Карлосу Алькарасу. Нельзя не отметить, что турнир в Риме стал для Синнера первым после дисквалификации.