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Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Гамбурге

Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Гамбурге
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333-я ракетка мира, 17-летний немецкий теннисист Юстин Энгель выиграл первый в карьере матч в основной сетке турнира уровня ATP-500.

Гамбург (м). 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 19:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
86
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 4
7 7 		7 7
         
Юстин Энгель
333
Германия
Юстин Энгель
Ю. Энгель

В первом круге грунтовых соревнований в Гамбурге (Германия) Энгель (WC) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) одолел 86-ю ракетку мира соотечественника Ян-Леннарда Штруффа (WC).

Встреча Энгеля со Штруффом продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Юстин 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету его более опытного соперника три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Энгеля в Гамбурге станет олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (3).

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