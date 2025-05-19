Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Гамбурге

333-я ракетка мира, 17-летний немецкий теннисист Юстин Энгель выиграл первый в карьере матч в основной сетке турнира уровня ATP-500.

В первом круге грунтовых соревнований в Гамбурге (Германия) Энгель (WC) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) одолел 86-ю ракетку мира соотечественника Ян-Леннарда Штруффа (WC).

Встреча Энгеля со Штруффом продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Юстин 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету его более опытного соперника три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником Энгеля в Гамбурге станет олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (3).