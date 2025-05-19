Стал известен соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Гамбурге
Поделиться
333-я ракетка мира, 17-летний немецкий теннисист Юстин Энгель выиграл первый в карьере матч в основной сетке турнира уровня ATP-500.
Гамбург (м). 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 19:10 МСК
86
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
333
Юстин Энгель
Ю. Энгель
В первом круге грунтовых соревнований в Гамбурге (Германия) Энгель (WC) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) одолел 86-ю ракетку мира соотечественника Ян-Леннарда Штруффа (WC).
Встреча Энгеля со Штруффом продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Юстин 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету его более опытного соперника три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующим соперником Энгеля в Гамбурге станет олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (3).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 мая 2025
-
21:36
-
21:13
-
20:47
-
20:42
-
20:31
-
20:14
-
20:12
-
20:01
-
19:37
-
19:35
-
19:23
-
19:03
-
19:02
-
18:47
-
18:44
-
18:20
-
18:19
-
18:16
-
17:45
-
17:32
-
17:15
-
17:12
-
16:44
-
16:24
-
16:09
-
15:07
-
14:42
-
14:37
-
14:32
-
14:13
-
13:41
-
13:31
-
13:10
-
12:52
-
12:40