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«Типа модная?» Хачанов отреагировал на новую фотосессию Соболенко, Арина ответила

«Типа модная?» Хачанов отреагировал на новую фотосессию Соболенко, Арина ответила
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие фотографии. На них она позирует в поло с длинным рукавом в полоску и белой юбке.

«Редкий случай, когда я не в спортивной одежде», — подписала снимки Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

На пост Соболенко отреагировал серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов.

Хачанов: Типа модная? (эмодзи «подмигивание»).
Соболенко: Не типа, а модная (эмодзи «смех до слёз»).
Пользователь (Хачанову): Типа крутой?
Хачанов: Я – нет, Арина – да.

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