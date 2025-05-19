«Типа модная?» Хачанов отреагировал на новую фотосессию Соболенко, Арина ответила

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие фотографии. На них она позирует в поло с длинным рукавом в полоску и белой юбке.

«Редкий случай, когда я не в спортивной одежде», — подписала снимки Соболенко, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

На пост Соболенко отреагировал серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов.

Хачанов: Типа модная? (эмодзи «подмигивание»).

Соболенко: Не типа, а модная (эмодзи «смех до слёз»).

Пользователь (Хачанову): Типа крутой?

Хачанов: Я – нет, Арина – да.