«Горжусь». Радукану прокомментировала первую в карьере победу над Касаткиной

Чемпионка US Open – 2021, 43-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу над 17-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной, представляющей Австралию, в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Их встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Радукану.
Отметим, что это первая в карьере победа Радукану над Касаткиной на уровне WTA. Предыдущие три встречи выиграла Дарья.
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«Я действительно горжусь своим выступлением. С самого выхода на корт я была очень агрессивна, и мне удалось сохранить концентрацию во втором сете, когда игра была близка к завершению, а Дарья отыграла несколько отличных моментов, пока я пыталась подать на матч», — приводит слова Радукану TNT Sports.
Также Радукану ответила, может ли назвать победу над Касаткиной одним из лучших своих выступлений на грунте.
«Думаю, я к этому иду. Я провела три отличных матча в Риме. Думаю, я действительно горжусь тем, что смогла добиться такого уровня здесь. Думаю, что по мере того, как я провожу больше времени на грунте, мне это начинает нравиться всё больше. Я как бы правильно выстраиваю свои отношения с этой поверхностью», — ответила британка.
- 19 мая 2025
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