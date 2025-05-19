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«Горжусь». Радукану прокомментировала первую в карьере победу над Касаткиной

«Горжусь». Радукану прокомментировала первую в карьере победу над Касаткиной
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Чемпионка US Open – 2021, 43-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу над 17-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной, представляющей Австралию, в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Их встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Радукану.

Отметим, что это первая в карьере победа Радукану над Касаткиной на уровне WTA. Предыдущие три встречи выиграла Дарья.

Страсбург. 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 19:10 МСК
Эмма Радукану
43
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Я действительно горжусь своим выступлением. С самого выхода на корт я была очень агрессивна, и мне удалось сохранить концентрацию во втором сете, когда игра была близка к завершению, а Дарья отыграла несколько отличных моментов, пока я пыталась подать на матч», — приводит слова Радукану TNT Sports.

Также Радукану ответила, может ли назвать победу над Касаткиной одним из лучших своих выступлений на грунте.

«Думаю, я к этому иду. Я провела три отличных матча в Риме. Думаю, я действительно горжусь тем, что смогла добиться такого уровня здесь. Думаю, что по мере того, как я провожу больше времени на грунте, мне это начинает нравиться всё больше. Я как бы правильно выстраиваю свои отношения с этой поверхностью», — ответила британка.

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