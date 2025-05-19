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Директор «Ролан Гаррос» рассказала о сюрпризе для Рафаэля Надаля на церемонии открытия

Директор «Ролан Гаррос» рассказала о сюрпризе для Рафаэля Надаля на церемонии открытия
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема», а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо рассказала о запланированном чествовании 14-кратного победителя Открытого чемпионата Франции испанца Рафаэля Надаля на церемонии открытия турнира в этом году.

«Большинство вещей, которые произойдут на корте, станут для него неожиданностью. Он сам сориентировал нас на общую атмосферу и на то, чего он хочет. Это должно быть похоже на него с точки зрения простоты, подлинности и класса. Осталось отрегулировать некоторые мелочи, провести арбитраж. У нас есть неделя, чтобы доработать и выступить как можно лучше. Мы стараемся соответствовать спецификациям», — сказала Моресмо в эфире RTL.

«Ролан Гаррос» — 2025 стартует в воскресенье, 25 мая. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас. 38-летний Надаль завершил карьеру в ноябре прошлого года после выступления в составе сборной Испании на Кубке Дэвиса.

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