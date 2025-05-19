Бублик: ни при каких условиях не могу заставить себя жить жизнью игроков топ-10

51-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик объяснил, по какой причине активно не стремится попасть в топ-10 мирового рейтинга.

«Исходя из того, что я уже долгое время нахожусь около двадцатки, тридцатки, я много общаюсь с ребятами из десятки. Тем более все наши ребята. И я вижу, чем они жертвуют, сколько они тренируются, в каком психологическом состоянии находятся, насколько для них это важно. Я думаю, что это просто недостижимо. И в любом человеке есть лимиты, думаю, что я просто не смогу себя ни при каких условиях заставить жить той жизнью, которой живут эти люди. Потому что она просто мне не подходит.

Думаю, что можно из дисциплинированного игрока превратиться в где-то сумасшедшего. И наоборот – если приложить усилия и действительно этого захотеть. Просто в моём понимании ломать себя ради этого не стоит, но каждому своё.

Тут нет связи веры в себя и… Верю ли я, что могу стать игроком десятки? Да. Но что для этого нужно делать? Всегда вопрос в том, что разговор, что вот, а он там мог бы, если бы… Это пустые разговоры, они не несут никакой даже смысловой нагрузки, потому что это всё такие же мечты чужих людей. Одно дело – человек имеет потенциал, другое – что хочет его реализовывать. Просто, помимо того, что, допустим, говорим обо мне, как ты сказала, у меня он есть. Я говорю – что для этого нужно делать? Готов ли я перевернуть свою жизнь? Нет, не готов.

Было бы интересно коснуться десятки, как для истории, но менять свою жизнь ради какого-то фантомного шанса где-то там когда-то коснуться и на это потратить три года жизни и этого не сделать… Я не хочу.

Я себя не ломаю на ежедневной основе, чтобы быть теннисистом. Соответственно, после завершения я продолжу, думаю, также играть в теннис, также поигрывать, просто с меньшим энтузиазмом. А может быть, и с большим – этого никто не знает (смеётся)», — сказал Бублик на YouTube-канале First & Red.