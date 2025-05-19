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Мыскина выделила ключевой момент поведения Паолини, который помог ей победить в Риме

Мыскина выделила ключевой момент поведения Паолини, который помог ей победить в Риме
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде россиянка Анастасия Мыскина высказалась о победе четвёртой ракетки мира итальянки Жасмин Паолини на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме.

«Мы её не рассматривали перед началом соревнований как фаворита, однако она очень уверенно прошлась по многим теннисисткам на этом турнире. Но мне очень понравилось, как она воспользовалась поддержкой трибун. Это редкость. Она вдохновилась этими трибунами, и они понесли её к победе», — сказала Мыскина в эфире YouTube-канала «Больше!»

Паолини в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани также стала победительницами соревнований в парном разряде турнира в Риме. В финале итальянки одолели россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс (6:4, 7:5).

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