Софья Авакова рассказала, чем Жасмин Паолини напоминает ей Карлоса Алькараса

Теннисный обозреватель Софья Авакова рассказала, в чём четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини похожа на испанца Карлоса Алькраса.

«Она напоминает Алькараса, потому что Жасмин — одна из немногих теннисисток, которые умеют улыбаться в самые сложные моменты матча. Понятно, что после окончания игры она вообще одна сплошная улыбка, но и во время матчей, в самые напряжённые моменты, она этой улыбкой как бы себе это давление сбавляет. Это удивительное качество, однако, видимо, этому научиться нельзя. Либо это внутри есть, и это тебе помогает, либо нет», — сказала Авакова в эфире YouTube-канала «Больше!»

Напомним, 29-летняя Паолини на прошлой неделе стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме в одиночном и парном (вместе с Сарой Эррани) разрядах.