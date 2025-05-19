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Софья Авакова рассказала, чем Жасмин Паолини напоминает ей Карлоса Алькараса

Софья Авакова рассказала, чем Жасмин Паолини напоминает ей Карлоса Алькараса
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Теннисный обозреватель Софья Авакова рассказала, в чём четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини похожа на испанца Карлоса Алькраса.

«Она напоминает Алькараса, потому что Жасмин — одна из немногих теннисисток, которые умеют улыбаться в самые сложные моменты матча. Понятно, что после окончания игры она вообще одна сплошная улыбка, но и во время матчей, в самые напряжённые моменты, она этой улыбкой как бы себе это давление сбавляет. Это удивительное качество, однако, видимо, этому научиться нельзя. Либо это внутри есть, и это тебе помогает, либо нет», — сказала Авакова в эфире YouTube-канала «Больше!»

Напомним, 29-летняя Паолини на прошлой неделе стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме в одиночном и парном (вместе с Сарой Эррани) разрядах.

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