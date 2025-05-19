«Было страшно». Рублёв поделился впечатлениями от гребли на байдарке в Гамбурге

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от гребли на байдарке по озеру Альстер в Гамбурге.

Рублёв вместе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом прокатились по озеру, гребя вместе с профессионалами, в рамках промомероприятия, посвящённого старту грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге.

«Это было страшно. Я ещё никогда в жизни так не сосредоточивался на том, чтобы сохранять равновесие и грести одновременно. Это было приятно, потому что ты «гребёшь» в тренажёрном зале, но это совсем другое», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В первом круге Гамбурга Рублёв (3) одержал победу над Дамиром Джумхуром (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.