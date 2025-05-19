«Было страшно». Рублёв поделился впечатлениями от гребли на байдарке в Гамбурге
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от гребли на байдарке по озеру Альстер в Гамбурге.
Рублёв вместе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом прокатились по озеру, гребя вместе с профессионалами, в рамках промомероприятия, посвящённого старту грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге.
«Это было страшно. Я ещё никогда в жизни так не сосредоточивался на том, чтобы сохранять равновесие и грести одновременно. Это было приятно, потому что ты «гребёшь» в тренажёрном зале, но это совсем другое», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
В первом круге Гамбурга Рублёв (3) одержал победу над Дамиром Джумхуром (69-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Гамбург (м). 1-й круг
19 мая 2025, понедельник. 14:40 МСК
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
69
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
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